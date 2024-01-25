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Dünya

Biden'ın F-16 mektubu üzerine ABD'li yetkiliden açıklama

ABD'li yetkili, Biden'in Türkiye'ye F-16 satışının gerçekleşmesi için Kongre'ye gönderdiği mektuba ilişkin, 'Biden Kongre'ye, Türkiye'ye F-16'ların satışı konusunda (Türkiye'deki) süreç tamamlanınca resmi bildirim yapacağını beyan eden mektup yolladı' dedi.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 03:25 - Güncelleme:
Biden'ın F-16 mektubu üzerine ABD'li yetkiliden açıklama
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ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'ye bir mektup yollayarak, İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili Türkiye'deki süreç tamamlanır tamamlanmaz Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışına ilişkin resmi bildirimi Kongre'ye göndereceğini bildirdi.

Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye F-16'ların satışına ilişkin güncel durumu değerlendirdi.

Yetkili, açıklamasında, "Başkan Biden, bugün Senato ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler komitelerinin başkan ve üyelerine, Türk Parlamentosu'nun İsveç'in NATO'ya giriş protokollerini onaylamasını memnuniyetle karşılayan ve (Türkiye'deki) bu süreç tamamlanır tamamlanmaz yönetiminin Türkiye'ye F-16'ların satışı konusunda Kongre'ye resmi bildirim yapma niyetini ifade eden bir mektup gönderdi." ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkili ayrıca, "Başkan, Kongre'yi, F-16'ların satışını geciktirmeden süreci ilerletmesi konusunda teşvik etti." değerlendirmesini de yaptı.

Washington yönetiminin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili protokollerin onaylanmasının ardından, yakın zaman içinde Kongre'ye, Türkiye'ye F-16'ların satışına ilişkin resmi bildirimi yapması bekleniyor.

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