Biden'ın Filistin ziyareti öncesi FKÖ ve ABD'li yetkililer Ramallah'ta buluştu

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf başkanlığındaki heyetle bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.



Şeyh, ABD'li heyetle Biden'ın temmuz ayında Filistin'e yapması planlanan ziyarete ilişkin hazırlıkları istişare ettiklerini aktardı.

FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Şeyh ayrıca görüşmede son gelişmelerin de ele alındığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Leaf, 11 Haziran'dan bu yana Ramallah'ta bir dizi görüşmeler gerçekleştiriyor. Leaf, Ramallah ziyareti kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas tarafından da kabul edilmişti.



ABD Başkanı Biden'ın temmuz ayında İsrail ile işgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret etmesi bekleniyor. Bu, Biden'ın göreve geldiği 2021 yılından bu yana bölgeye yapacağı ilk ziyaret olacak.