İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2022 Çarşamba / 14 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,4603
  • EURO
    17,6038
  • ALTIN
    970.991
  • BIST100
    2396.75
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden'ın geçeceği güzergahta ''İsrail apartheid rejimi'' protestosu
Dünya

Biden'ın geçeceği güzergahta ''İsrail apartheid rejimi'' protestosu

İsrailli sivil toplum kuruluşu (STK) B'Tselem, ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyaret etmesi beklenen bölgede protesto için pankartlar astırdı.

AA13 Temmuz 2022 Çarşamba 17:23 - Güncelleme:
ABONE OL

B'Tselem aktivistleri, ABD Başkanı Biden tarafından ziyaret etmesi planlanan işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Beytüllahim'deki binalara ve bilboardlara pankartlar astı.

Pankartlarda İngilizce "Sayın Başkan, bu apartheid" yazısının yanı sıra yapılan çizimde Filistin'in Batı Şeria, Gazze ve Golan Tepeleri'nin İsrail tarafından bölündüğü gösterildi.

B'Tselem Sözcüsü Kerim Cubran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Biden'ın Beytüllahim'e ziyareti sebebiyle pankartların asıldığını belirtti.

Cubran, "Vermek istediğimiz mesaj; İsrail'in sürekli ve sistemli bir biçimde ayrımcılık uygulayan bir apartheid rejimi olduğudur." dedi.

Biden'a bu protestoyla söylemek istediklerini aktaran Cubran, "Dünyanın en büyük devletinin başkanı olarak işgalci ve apartheid bir rejimi destekliyorsunuz. Siz ve uluslararası toplum, sorumluluklarınızı üstlenmelisiniz." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Biden, 13-16 Temmuz tarihlerinde İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Orta Doğu ziyareti gerçekleştirecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.