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  • Biden'ın ''İran ile nükleer anlaşmanın öldüğünü'' söylediği anın görüntü ortaya çıktı
Dünya

Biden'ın ''İran ile nükleer anlaşmanın öldüğünü'' söylediği anın görüntü ortaya çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın 4 Kasım'da düzenlediği mitinglerden birinde İran ile 2015'te yapılan 'nükleer anlaşmanın öldüğünü' söylediği anın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

AA20 Aralık 2022 Salı 20:39 - Güncelleme:
Biden'ın ''İran ile nükleer anlaşmanın öldüğünü'' söylediği anın görüntü ortaya çıktı
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Yayınlanan videoda, dinleyicilerden birinin "Başkan Biden, İran ile nükleer anlaşmanın öldüğünü açıklar mısınız lütfen?" sorusu üzerine Biden, "Anlaşma öldü ancak bunu resmi olarak açıklamayacağız. Bunun birçok nedeni var." ifadesini kullandı.

- Beyaz Saray: "İran'la nükleer anlaşma şu anda önceliğimiz değil"

Öte yandan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine ABD'nin dış politikasındaki son gelişmeleri değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın söz konusu videosuyla ilgili soruya Kirby, "İran'la nükleer anlaşma şu anda önceliğimiz değil ve gündemimizde de değil." karşılığını verdi.

Anlaşmayla ilgili halihazırda hiçbir gelişmenin olmadığını vurgulayan Kirby, "İran kendi halkını öldürmeye devam ederken ve Rusya'ya İHA'lar satarken yakın zamanda bir anlaşmanın gerçekleşeceğini öngörmüyoruz." diye konuştu.

Kirby, şu anda anlaşmadan ziyade İran'ın önünü kesmenin "pratik yollarını" aradıklarını söyledi.

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