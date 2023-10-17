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Dünya

Biden'ın İsrail ziyareti Gazze'ye yönelik muhtemel kara harekatını geciktirebilir

İsrail'in eski Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Amos Yadlin, ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı ziyaretin İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne olası kara harekatını 'biraz geciktireceği' yorumunda bulundu.

AA17 Ekim 2023 Salı 12:45 - Güncelleme:
Biden'ın İsrail ziyareti Gazze'ye yönelik muhtemel kara harekatını geciktirebilir
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İsrail'de bir radyoya konuşan Yadlin, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik kara harekatının "kesin" olduğunu, tek sorunun ise bunun zamanının olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Biden'ın yarın İsrail'e yapacağı ziyarete işaret eden Yadlin, bunun İsrail ordusunun Gazze'ye muhtemel kara harekatını "biraz geciktireceğini" ifade etti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusu, Gazze sınırına yoğun yığınak yaparken, olası kara harekatında "sona gelindiğine" ilişkin yorumlar hem yerel hem uluslararası basında yer almıştı.

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