İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2024 Salı / 18 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5856
  • EURO
    36,5889
  • ALTIN
    2924.62
  • BIST100
    9245.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden'ın Kıdemli Danışmanı Hochstein: Lübnan'da ateşkes için ciddi bir şans var
Dünya

Biden'ın Kıdemli Danışmanı Hochstein: Lübnan'da ateşkes için ciddi bir şans var

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes çabaları kapsamında geldiği Lübnan'da 'Ateşkes için ciddi bir şans var.' dedi.

AA19 Kasım 2024 Salı 14:49 - Güncelleme:
Biden'ın Kıdemli Danışmanı Hochstein: Lübnan'da ateşkes için ciddi bir şans var
ABONE OL

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile başkent Beyrut'taki meclis başkanlığı konutunda bir araya gelen Hochstein, görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hochstein, "Çatışmayı sona erdirmek için gerçek bir fırsatımız var. Önümüzdeki günlerde bir çözüme ulaşmayı umuyoruz." dedi.

Berri ile yaptığı toplantının yapıcı olduğunu aktaran Hochstein, "Ateşkes için ciddi bir şans var." diye konuştu.

Hochstein, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaları sona erdirme kararının tarafların elinde olduğunu söyledi.

Gazetecilerden soru almayan Hochstein, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüşmek üzere meclis başkanlığı konutundan ayrıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.