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Dünya

Biden'ın konutunda 6 gizli belge daha bulundu

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD'nin Delaware eyaletinde yer alan Wilmington'daki konutunda yapılan aramalar sonucunda 6 gizli belge daha bulundu.

IHA22 Ocak 2023 Pazar 11:45 - Güncelleme:
Biden'ın konutunda 6 gizli belge daha bulundu
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ABD Başkanı Joe Biden'ın 2009-2017 yılları arasında başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma gizli belgeler ortaya çıkmaya devam ediyor. ABD Adalet Bakanlığı'na (DoJ) bağlı müfettişler, Biden'ın ABD'nin Delaware eyaletinde bulunan Wilmington'daki konutunda yaklaşık 13 saat süren bir arama gerçekleştirdi. Biden'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada, aramalar kapsamında 6 yeni gizli belge bulunduğu belirtildi. Belgelerden bazılarının Biden'ın senatör olduğu zamanlara bazılarının ise ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın başkan yardımcılığını yürüttüğü döneme ait olduğu öğrenildi. Aramalar esnasında Biden'ın ve eşi First Lady Jill Biden'ın evde bulunmadığı aktarıldı.

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