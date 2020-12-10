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Dünya

Biden'ın oğlu Hunter Biden'a 'vergi soruşturması'

ABD başkanı seçilen Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a vergileri nedeniyle soruşturma açıldı. Biden'ın geçiş ekibi ise soruşturmaya ilişkin, 'Joe Biden'ın oğluyla gurur duyduğu' açıklamasını yaptı.

AA10 Aralık 2020 Perşembe 07:31 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 07:31
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Hunter Biden, yaptığı yazılı açıklamada, vergilerinin soruşturma altında olduğunu bildirdi.

Soruşturmanın Delaware eyaletinde federal savcılar tarafından yürütüldüğünü belirten Hunter Biden, ''Dün ilk kez Adalet Bakanlığının Delaware'deki ofisinin avukatımı bilgilendirdiğini ve vergilerim hakkında soruşturma yürütüldüğünü öğrendim.'' ifadesini kullandı.

Hunter Biden, tarafsız bir soruşturmanın vergi işlerini ''yasal ve gereğine uygun şekilde'' hallettiği sonucuna ulaşacağından emin olduğunu belirtti.

Biden'ın geçiş ekibi ise soruşturmaya ilişkin, ''Joe Biden'ın oğluyla gurur duyduğu'' açıklamasını yaptı.

Hunter Biden, seçim sürecinde sık sık Cumhuriyetçilerin hedefi haline gelmiş, Joe Biden'ın, başkan yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcının görevden alınması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

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