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Dünya

Biden'ın oğlu Hunter, vergi kaçırma ve evrakta sahtecilikle suçlanıyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a federal savcı tarafından aralarında 'vergi beyan etmeme, evrakta sahtecilik ve vergi kaçırma'nın bulunduğu 9 suçlama yöneltildi.

AA8 Aralık 2023 Cuma 11:22 - Güncelleme:
Biden'ın oğlu Hunter, vergi kaçırma ve evrakta sahtecilikle suçlanıyor
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NBC News'ün haberine göre, Özel Savcı David Weiss'in Hunter Biden hakkında hazırladığı 56 sayfalık iddianame açıklandı.

İddianamede Hunter Biden'a aralarında "vergi kaçırmak, evrakta sahtecilik ve vergi beyan etmemek" gibi 3 ağır suç ve 6 kabahatin yer aldığı 9 suçlama yöneltildi.

Hunter Biden'ı "2016-2019 yıllarında ödemesi gereken 1,4 milyon dolarlık vergiyi ödememek" ile itham eden Weiss, Biden'ın "vergilerini ödemek yerine savurgan yaşam tarzı için milyonlarca dolar harcadığını" öne sürdü.

Öte yandan, Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın oğluna yöneltilen yeni suçlamalar hakkında yorum yapmadı.

Hunter Biden'ın, suçlu bulunması halinde 17 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalması öngörülüyor.

3 SUÇLAMA YÖNELTİLMİŞTİ

Hunter Biden, eylül ayında federal savcı tarafından silah satın alımı sırasında yalan söylemek ve uyuşturucu bağımlısıyken silah bulundurmakla suçlanmıştı.

Weiss'in hazırladığı iddianamede, Biden'a ikisi 2018'de ateşli silah satın alırken (uyuşturucu kullanmadığına dair) yanlış beyanda bulunmak, biri de uyuşturucu bağımlısıyken yasa dışı şekilde ateşli silaha sahip olmak üzere 3 suçlama yöneltilmişti.

Ekim ayının başında Delaware'deki federal mahkemeye çıkarılan Hunter Biden, aleyhindeki suçlamaları reddetmişti.

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