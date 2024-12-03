İSTANBUL 11°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2024 Salı / 2 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7333
  • EURO
    36,5418
  • ALTIN
    2951.98
  • BIST100
    9827.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden'ın, oğlu Hunter'ın suçlarını affetmesine Demokratlardan tepki: Kişisel çıkarlarını görevinin önüne koydu
Dünya

Biden'ın, oğlu Hunter'ın suçlarını affetmesine Demokratlardan tepki: Kişisel çıkarlarını görevinin önüne koydu

NEW YORK (AA) - ABD Başkanı Joe Biden'ın, vergi kaçırmak ve silah edinmede usulsüzlük yapmakla suçlanan oğlu Hunter Biden'ı affetmesi, Demokrat Partili yetkililer tarafından da eleştirildi.

AA3 Aralık 2024 Salı 19:05 - Güncelleme:
Biden'ın, oğlu Hunter'ın suçlarını affetmesine Demokratlardan tepki: Kişisel çıkarlarını görevinin önüne koydu
ABONE OL

Demokrat Partili bazı Senatör ve Temsilciler Meclisi Üyeleri, Biden'ın oğlu için pazar günü açıkladığı af kararını, "Partiye zarar verdiği" gerekçesiyle kınadı.

Colorado eyaletinin Demokrat Senatörü Michael Bennet, X platformundaki paylaşımında, "Başkan Biden bu kararıyla, kişisel çıkarlarını görevinin önüne koydu ve Amerikalıların adalet sisteminin herkes için adil ve eşit olduğuna olan inancını daha da aşındırdı." ifadesini kullandı.

"HUNTER SUÇ İŞLEDİ"

Biden'ın oğlu için aldığı af kararının "yanlış" olduğunu belirten Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Greg Stanton da "Bu, siyasi amaçlı bir kovuşturma değildi. Hunter suç işledi ve akranlarından oluşan bir jüri tarafından mahkum edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Greg Landsman ise "Bir baba olarak anlıyorum ancak insanların kamu hizmetine tekrar güvenmesini isteyen biri olarak, bu bir dezavantaj." dedi.

Demokrat Senatör Peter Welch, yaptığı açıklamada affın "akılsızca" olduğunu söylerken, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyeleri, Jason Crow, Marie Gluesenkamp Perez ve Colorado Valisi Valisi Jared Polis de affı kınayan isimler arasında yer aldı.

TRUMP, BİDEN'IN KARARINA KONGRE BASKINI TUTUKLULARI ÜZERİNDEN CEVAP VERMİŞTİ

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, sahibi olduğu Social Truth adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Biden'ın, oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmasına tepki göstermişti.

Biden'ın, 6 Ocak Kongre baskınından tutuklananları oğlu Biden'ı affettiği karar kapsamına "neden dahil etmediğini" sorgulayan Trump, "Adaletin suistimali ve kötüye kullanımı böyle olur!" ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın sözcüsü Steven Cheung da bir açıklamasında, "Başkan Trump'a karşı başarısız cadı avları, Demokratların kontrolündeki Adalet Bakanlığı ve diğer radikal savcıların adalet sistemini silahlandırmaktan suçlu olduğunu kanıtladı." yorumunda bulunmuştu.

Biden, daha önce verdiği sözün aksine, vergi kaçırmak ve silah edinmede usulsüzlük yapmakla suçlanan oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmıştı.

Hunter Biden, ABD tarihinde ilk kez, görevdeki bir başkanın oğlu olarak hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkmış ve suçlu bulunmuştu.

  • hunter
  • BİDEN

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.