Biden'ın Orta Doğu ziyareti başlıyor! İlk durağı belli oldu

Sullivan, Beyaz Saray günlük basın brifinginde, Biden'ın yarın başlayacak İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı içeren Orta Doğu turuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dünyanın daha rekabetçi bir yer halini aldığını ve bu kapsamda Orta Doğu ile yoğun ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini belirten Sullivan, şu anda Biden'ın göreve geldiği günkünden daha istikrarlı bir Orta Doğu olduğunu kaydetti.

Biden'ın ziyaretinin ilk durağının İsrail olacağını aktaran Sullivan, ABD Başkanı'nın burada ikili görüşmelerde bulunacağını, İsrail, BAE, Hindistan ve ABD arasında sanal olarak düzenlenecek gıda güvenliği zirvesinde yer alacağını dile getirdi.

Sullivan, Biden'ın Batı Şeria ziyareti kapsamında Filistin ile tekrar kurulan bağları ele alacağını ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geleceğini kaydetti.

- "BİDEN, SUUDİ ARABİSTAN KONUSUNDAKİ AÇIKLAMALARINDAN PİŞMAN DEĞİL"

Biden'ın İsrail'den Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gideceğini belirten Sullivan, "Biden, burada katılacağı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Toplantısı sonrası Orta Doğu vizyonunu anlatacak." dedi.

Sullivan, Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretinde petrol fiyatlarının azaltılması ve enerji güvenliği konusunu ele alacağını bildirdi.

Biden'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesiyle bire bir temasının olmadığını ancak ekibinin görüştüğünü aktaran Sullivan, "Biden, seçim kampanyası döneminde Suudi Arabistan hakkında söylediklerinden pişman değil." ifadesini kullandı.