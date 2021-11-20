İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2021 Cumartesi / 15 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,285
  • EURO
    12,7504
  • ALTIN
    668.248
  • BIST100
    1737.33
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''Biden'ın sağlık durumu başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun''
Dünya

''Biden'ın sağlık durumu başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun''

ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor, bugün yaptığı rutin kontrolün ardından Biden'ın sağlık durumunun 'başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun' olduğunu açıkladı.

AA20 Kasım 2021 Cumartesi 07:25 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 07:25
ABONE OL

Biden, 79. yaş gününden bir gün önce Walter Reed Askeri Hastanesine giderek rutin yıllık sağlık kontrollerini yaptırdı.

Biden'ın doktoru Keven O'Connor, yaptığı yazılı açıklamada, "Biden 78 yaşındaki bir erkeğe göre sağlıklı ve dinç. Biden, başkanlık görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmeye uygun vaziyette." ifadesini kullandı.

Öte yandan O'Connor, Biden'ın yürüyüşü ve boğazındaki "gıcık" konusunda ileri tetkikler istediğini kaydederek, Biden'ın son dönemde yürüyüşünde bir yavaşlık olduğunu bunun nedeninin de Biden'ın yaklaşık 1 yıl önce ayağını kırması olabileceğini aktardı.

Biden'ın sürekli boğazını temizlemesinin nedeninin de midesindeki reflü olabileceğini kaydeden O'Connor, Biden'a yapılan kolonoskopide de endişe verici bir şeye rastlamadıklarını belirtti.

ABD tarihinin en yaşlı başkanı olma unvanını taşıyan Biden, 19 Kasım Cuma sabahı kolonoskopi olacağı esnada anestezinin etkisindeyken görevlerini 85 dakikalığına Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devretmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.