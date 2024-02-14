İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2024 Çarşamba / 5 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7255
  • EURO
    32,9367
  • ALTIN
    1967.43
  • BIST100
    8994
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Biden'ın habersizliği krize yol açmıştı... Bakan Austin taburcu oldu
Dünya

Biden'ın habersizliği krize yol açmıştı... Bakan Austin taburcu oldu

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, mesane sorunu nedeniyle 11 Şubat'ta tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edildi.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 05:54 - Güncelleme:
Biden'ın habersizliği krize yol açmıştı... Bakan Austin taburcu oldu
ABONE OL

Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Austin'in 22 Aralık'tan bu yana 3 kez kaldırıldığı Walter Reed Uluslar Askeri Tıp Merkezi'nden evine gönderildiği belirtildi.

Austin'in iyileşmeye ve görevlerini tam olarak yerine getirmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, doktorların tavsiyesi üzerine bir süre daha evden çalışacağı kaydedildi.

ABD Savunma Bakanı Austin, 11 Şubat'ta acil mesane sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmış, yapılan testler ve değerlendirmeler sonrası yakın izleme amacıyla yoğun bakım ünitesine nakledildiği belirtilmişti.

TEKRAR HASTANEYE KALDIRILDI

Daha sonra yapılan açıklamada, Austin'in teşhis edilen mesane problemine genel anestezi altında cerrahi olmayan bir işlemle müdahale edildiği bildirilmişti.

Geçen yıl aralık ayında prostat kanseri teşhisi konulan Bakan Austin, 22 Aralık'ta operasyon geçirmiş, taburcu edildikten sonra gelişen komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta aşırı sancıyla tekrar hastaneye kaldırılmıştı.

GÜNLER SONRA ÖĞRENMİŞLERDİ

Austin, burada yoğun bakıma alınarak 15 Ocak'a kadar hastanede kalmış, taburcu olduktan sonra 29 Ocak'a kadar evinden çalışmaya devam etmişti.

Austin'in sağlık durumu ve hastaneye kaldırılışı 5 Ocak'ta ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ilk kez gündeme gelmiş, daha sonra Başkan Joe Biden dahil üst düzey yöneticilerin yanı sıra Pentagon yetkilileri ve Kongre üyelerinin, Austin'in hastaneye kaldırıldığını günler sonra öğrendikleri ortaya çıkmıştı.

  • Lloyd Austin taburcu
  • ABD Savunma Bakanı
  • mesane sorunu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.