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Dünya

Biden'ın Ukrayna kararı ABD'yi ayağa kaldırdı: Rusya bize yapsaydı ne yapardık?

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın yakın çalışma ekibi ve bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya sağladığı uzun menzilli Amerikan silahlarının sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiğine ilişkin haberlere tepki gösterdi. 'Liberaller savaşı sever' ifadesini kullanan Utah eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Lee, 'Rusya, benzer bir şeyi bize yapsaydı ne yapardık? Bu, nasıl bir savaş eylemi olarak algılanmaz?' diye sordu.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 13:32 - Güncelleme:
Biden'ın Ukrayna kararı ABD'yi ayağa kaldırdı: Rusya bize yapsaydı ne yapardık?
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Biden'ın, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, temin edilen uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) Rus topraklarında kullanılmasına izin verdiğine ilişkin haberler ABD basınında yayıldı.

Bu haberlere X hesabından tepki gösteren Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, "Askeri-endüstriyel kompleksi, babam barışı sağlamadan ve hayat kurtarmadan önce 3. Dünya Savaşı'nı başlattığından emin olmak istiyor gibi." paylaşımında bulundu.

Utah eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Mike Lee, X hesabındaki paylaşımında plana ilişkin, "Liberaller savaşı sever." ifadesini kullandı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın yakın çalışma ekibine dahil olan milyarder Elon Musk da Lee'nin bu ifadelerini alıntılayarak "Doğru." yanıtını verdi.

Lee, daha sonraki paylaşımında "Rusya, benzer bir şeyi bize yapsaydı ne yapardık? Bu, nasıl bir savaş eylemi olarak algılanmaz?" diye sordu.

Trump tarafından Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevine aday gösterilen Steven Cheung da Biden'ın Ukrayna'ya tanıdığı belirtilen yetkiye ilişkin CNN'e verdiği demeçte, "Barış müzakereleri yürütmek, savaşı sona erdirmek ve ölümleri durdurmak için her iki tarafı bir araya getirebilecek tek kişi Trump'ın kendisi." açıklamasında bulundu.

Donald Trump'a yakınlığı ve aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene, X'ten yaptığı açıklamada Biden'ın, bu izni vererek başkanlık dönemi sona ererken "Üçüncü Dünya Savaşı çıkarmaya çalıştığını" ileri sürdü.

Greene, ABD halkının 5 Kasım başkanlık seçimlerinde "bu tür son dakika kararlarına karşı" görüş bildirdiğini ifade etti. ABD halkının "yabancı savaşlara fon sağlamak istemediğini" belirten Greene, "Yeter, bu artık sona ermeli." görüşünü paylaştı.

- OLASI KARARI DESTEKLEYENLER DE OLDU

Öte yandan, Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Mike Turner, "Ukrayna, bir eli arkasında bağlıyken kendini düzgünce savunamaz." diyerek Biden hükümetinin planına destek verdi.

Aylardır Başkan Biden'a "kısıtlamaları kaldırma" çağrısı yaptığını belirten Turner, Biden'ın bu kararı daha önceden vermesinin gerektiğini savundu.

Turner, Biden'ın Ukrayna'nın kendini savunmasının önüne geçen ve bu çatışmanın sona ermesini engelleyen kısıtlamalar uyguladığını dile getirerek Trump'ın başkan olarak göreve başladığında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için çalışacağını söyledi.

Cumhuriyetçi Mississippi Senatörü Roger Wicker da yaptığı paylaşımda, "Basında çıkan ilk haberler doğruysa Ukrayna'nın ABD tarafından tedarik edilen uzun menzilli ATACM füzelerini kullanmasına izin verilmesi ihtimali beni cesaretlendirdi." dedi.

Wicker, "Biden, ABD Kongresindeki tavsiyeleri erkenden dinlemiş olsaydı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hem ABD hem de NATO'nun yararına olacak şekilde sona erdirilmiş olabileceğini" savundu.

Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Jake Auchincloss, MSNBC News'a yaptığı açıklamada, "uzun zamandır beklenen bir gelişme" olarak tanımladığı olası kararı savunduğunu belirtti.

Auchincloss, hedef alınmasına izin verilmesi gereken yerlerin arasında özellikle Rusya'nın başkenti Moskova'yı çevreleyen 4 petrol rafinerisi gibi enerji kaynaklarının bulunmasının gerektiğini savundu.

Ukrayna'nın uzun zamandır talep ettiği ancak bugüne kadar ABD yönetiminin yeşil ışık yakmadığı bu adım, seçimleri kaybeden Biden yönetiminin, Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesinden önceki önemli bir kararı olarak değerlendiriliyor.

Trump, göreve gelir gelmez Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye dönük adımlar atacağını açıklamış ve bu savaşın daha fazla uzamasını istemediğini belirtmişti.

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