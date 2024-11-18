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  • Biden'ın Ukrayna kararı batılı müttefiklerini de benzer bir adım atmaya itebilir
Dünya

Biden'ın Ukrayna kararı batılı müttefiklerini de benzer bir adım atmaya itebilir

Fransız hükümeti, Ukrayna'ya, Fransız füzelerinin Rus topraklarında sınırlı kullanımına izin vermenin hala bir 'seçenek' olduğunu bildirdi.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 14:42 - Güncelleme:
Biden'ın Ukrayna kararı batılı müttefiklerini de benzer bir adım atmaya itebilir
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Ukrayna'nın mücadelesi bizim mücadelemizdir." diyen Barrot, Ukrayna'ya, Fransız füzelerini Rus topraklarında sınırlı kullanma izni verilmesi konusunda değerlendirmede bulundu.

Barrot, Fransa'nın Ukrayna'ya sağladığı füzelerin, Ukrayna topraklarına saldırı düzenleyen Rus askeri hedeflerine karşı kullanılmasının hala masada olduğunu belirterek, "Bunun değerlendireceğimiz bir seçenek olduğunu açıkça söyledik. Yani öte yandan yeni bir şey yok." dedi.

ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği bildirilmişti.

Ukrayna'nın uzun zamandır talep ettiği ancak bugüne kadar ABD yönetiminin yeşil ışık yakmadığı bu adım, seçimleri kaybeden Joe Biden yönetiminin, seçimleri kazanan Donald Trump'ın Beyaz Saray'a gelmesinden önceki önemli bir kararı olarak değerlendiriliyor.

ABD'nin bu kararının, Ukrayna'nın batılı müttefiklerini de benzer bir adım atmaya itebileceği belirtiliyor.

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