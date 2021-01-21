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Dünya

Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Haines, Senatodan onay aldı

ABD'de dün yemin ederek göreve başlayan Başkan Joe Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne (DNI) aday gösterdiği Avril Haines, Senatodan onay aldı.

AA21 Ocak 2021 Perşembe 10:04 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 10:05
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ABD'de yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan yemin töreniyle Biden resmen görevine başlarken, kabinesindeki isimler de Senatodan onay almaya başladı.

Biden'ın ülkedeki istihbarat örgütlerinin çatı kuruluşu olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterdiği Haines, Senato Genel Kurulunda yerel saatle çarşamba akşamı yapılan oylamada onay aldı.

10 hayır oyuna karşılık 84 senatörün evet oyunu alan Haines, Biden'ın kabinesinde Senatodan onay alan ilk isim oldu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminde eski CIA Başkan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerinde bulunan Haines, bu göreve gelen ilk kadın olarak da tarihe geçti.

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