Biden'ın yemin töreni maliyetinin yoğun güvenlik önlemleriyle artması bekleniyor

AA 20 Ocak 2021 Çarşamba 11:04 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 11:05

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, görevini bugün düzenlenecek yemin töreniyle, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinden galibiyetle çıkan Biden'a devredecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde gerçekleşecek törenin bu yıl her zamankinden çok daha farklı olması bekleniyor.

Salgını nedeniyle bu yıl sınırlı sayıda insanın katılımına izin verilen töreninin, önceki yıllara kıyasla daha az maliyetli olması beklenirken, ABD seçim sürecindeki gerginlikler ve Kongre'de yaşanan şiddet olaylarının ardından yoğunlaştırılan güvenlik önlemlerinin maliyeti artıracağı öngörülüyor.

- Törenin maliyeti normal şartlarda bile 100 milyon doları aşıyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ABD'de başkanların görevlerini devraldığı yemin törenleri, "Ulusal Özel Güvenlik Etkinliği" olarak nitelendiriliyor. Bu kapsamda yemin törenlerinin maliyetlerinde güvenlik kalemi en yüksek payı oluşturuyor.

Bu yıl tören için 25 bin silahlı asker görevlendirilirken, bu sayının önceki yıllardakinin çok üzerinde olduğu biliniyor.



Trump'ın 2017'deki başkanlık yemin töreni ile eski Başkan Barack Obama'nın 2013'teki yemin töreninde 8'er bin ulusal muhafızın, Obama'nın 2009'daki yemin töreninde ise 10 bin ulusal muhafızın görev yaptığı kayıtlarda yer alıyor.

ABD basınında yer alan haberlerde yemin töreninin normal şartlar altında, daha sakin geçtiği yıllarda bile maliyetinin 100 milyon doları aştığı belirtilirken, bu yıl geleneksel olarak başkanlık yemin törenlerinde yapılan geçit töreni ile Beyaz Saray'da akşam verilen balo gibi etkinliklerin olmamasına rağmen alınan olağanüstü güvenlik önlemleriyle bu tutarın çok üzerine çıkılabileceği tahmin ediliyor.

Bazı yetkililer ise Kovid-19 salgınına karşı alınan ilave tedbirler ile güvenlik önlemleri nedeniyle törenin öncekilerden çok daha pahalıya mal olacağını savunuyor.

- Tören, önceki yılların aksine bu yıl işletmeler için kayıp getiriyor

Öte yandan, 6 Ocak'taki Kongre baskından sonra yemin töreni için başkent Washington'da artırılan güvenlik tedbirleri, kent merkezindeki işletmeleri de olumsuz etkiliyor.

Önceki yemin töreni dönemlerinde işleri ve müşteri sayıları artan oteller, restoranlar ile mağazalar, bu yıl tam tersi bir tabloyla karşı karşıya.

Birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatıldığı, asker ve polis araçlarının konuşlandırıldığı Washington'da yemin töreni için alınan önlemler şehir merkezinde bulunan işletmeler için de kayıpları beraberinde getiriyor.

Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin etkisiyle halihazırda işleri azalan ve ekonomik sıkıntılar yaşayan mağaza ve restoranların kayıplarının da yemin töreni için alınan benzeri görülmemiş güvenlik önlemleriyle artacağı belirtiliyor.