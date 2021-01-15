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Dünya

Biden'ın yemin töreninde ünlü yıldızlar sahne alacak

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez performans sergileyecek.

AA15 Ocak 2021 Cuma 09:43 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 09:43
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Lady Gaga'nın ABD ulusal marşını söyleyeceği törende, Jennifer Lopez de konser verecek.

Yemin töreni hem yeni tip koronavirüs salgını hem de 6 Ocak'taki ABD Kongresine baskının ardından sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşecek.

ABD'li ünlü aktör Tom Hanks'in sunuculuğunu yapacağı yemin töreninde Jon Bon Jovi, Justin Timberlake ve Demi Lovato da performans sergileyecek.

Güvenlik önlemlerinin üst düzeye çıkarıldığı başkent Washington'da yemin töreninin yapılacağı gün 20 bin ulusal muhafız görev yapacak.

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