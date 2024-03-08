Biden'ın yolunu kestiler... Filistin destekçilerinden acil ateşkes çağrısı

Washington'da Filistin destekçisi göstericiler ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyunun yolunu kesti.
Biden'ın Kongre'ye giderken kullanacağı Pennsylvania Caddesi, yüzlerce gösterici tarafından trafiğe kapatıldı.
GAZZE'DE ACİL ATEŞKES SLOGANLARI ATILDI
Filistin destekçisi göstericiler, ellerinde dev Filistin bayrakları ve Gazze'de acil ateşkes sloganları eşliğinde cadde üzerinde oturma eylemi yaptı.
ABD doğu saatiyle akşam 9'da başlaması beklenen Biden'ın Kongre'deki konuşmasının eylem sebebiyle bir süre gecikebileceği haberleri Amerikan medyasına yansıdı.GÖZALTI BEKLENİYOR
Polisin göstericilere müdahale ederken birçok göstericiyi de gözaltına alması bekleniyor.