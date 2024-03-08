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Dünya

Biden'ın yolunu kestiler... Filistin destekçilerinden acil ateşkes çağrısı

ABD'nin başkenti Washington'da toplanan Filistin yanlısı yüzlerce gösterici, Başkan Joe Biden'ın konuşma yapacağı Kongre'ye giden yolu kapatarak Gazze'de acil ateşkes talep etti.

AA8 Mart 2024 Cuma 05:47 - Güncelleme:
Biden'ın yolunu kestiler... Filistin destekçilerinden acil ateşkes çağrısı
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Washington'da Filistin destekçisi göstericiler ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyunun yolunu kesti.

Biden'ın Kongre'ye giderken kullanacağı Pennsylvania Caddesi, yüzlerce gösterici tarafından trafiğe kapatıldı.

GAZZE'DE ACİL ATEŞKES SLOGANLARI ATILDI

Filistin destekçisi göstericiler, ellerinde dev Filistin bayrakları ve Gazze'de acil ateşkes sloganları eşliğinde cadde üzerinde oturma eylemi yaptı.

ABD doğu saatiyle akşam 9'da başlaması beklenen Biden'ın Kongre'deki konuşmasının eylem sebebiyle bir süre gecikebileceği haberleri Amerikan medyasına yansıdı.

GÖZALTI BEKLENİYOR

Polisin göstericilere müdahale ederken birçok göstericiyi de gözaltına alması bekleniyor.

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