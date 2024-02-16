Biden'ın 'zayıf hafızası' tartışmalara neden oldu

Nörologlar yabancı liderlerin isimlerini karıştıran ABD Başkanı Joe Biden'ı analiz etti.

Nörologlar, yayınlanan bir raporda Başkan Joe Biden'ı "hafızası zayıf yaşlı bir adam" olarak tanımlamasından bu yana, yaşlanmayla ilişkili bilişsel değişiklikler hakkında yanlış anlaşılmalar olduğunu ileri sürüyor.

Biden'ın gizli belgeleri ele almasıyla alakalı raporda, başkan yardımcısı olarak görev yaptığı zaman dilimini tam olarak hatırlamadığı ve merhum oğlu Beau Biden'ın vefat ettiği dönemi hatırlamakta zorlandığı kaydedildi. Biden geçtiğimiz günlerde geç saatlerde düzenlediği bir basın toplantısında "hafızam gayet iyi" diyerek iddiaları meydan okurcasına reddetti. Bu olaylar 81 yaşındaki Biden'ın geçmişte yabancı liderlerin isimlerini karıştırdığı başka olayları da gündeme getirdi.

Ancak nörologlar, özellikle stres altındayken tanıdıkların isimlerini unutmanın veya geçmişteki tarihleri hatırlamakta güçlük çekmenin normal olarak yaşlanmanın bir parçası olabileceğini söyledi. Vanderbilt Alzheimer Hastalığı Araştırma Merkezi'nden Dr. Paul Newhouse, "Bana annemin ne zaman vefat ettiğini sorsanız, yıllar önce olduğu için size tam olarak tarihini söyleyemem" diye savunmada bulundu. Newhouse, neredeyse her yaşlı hastanın insanların isimlerini hatırlamakta güçlük çektiğini de ilave etti, "Bence bu, yaşlanan her insanın en evrensel şikâyeti" diye açıkladı.

Newhouse'un deneyimine göre, bu tür unutkanlıklar aslında bireyin ciddi hafıza bozuklukları yaşayıp yaşamadığını belirlemiyor. Beyin uzmanları, bu teşhisi dışarıdan gözleyenlerin değil, yalnızca kişinin doktorunun ya da nöroloğunun koyabileceğini söylüyor.

Boston Ann Romney Nörolojik Hastalıklar Merkezi'nin eş direktörü Dr. Dennis Selkoe, isimleri unutmanın aslında potansiyel hafıza sorunları hakkında çok fazla fikir vermediğini kabul etti. Özünde stres ve uykusuzluk, kişi kaç yaşında olursa olsun hafızayı etkiliyor.

Selkoe, "Özel isimleri hatırlamak, bir bireyin daha tutarlı ve daha endişe verici bir hafıza bozukluğuna sahip olup olmadığı hakkında bir sonuca varmak için yeterli bir gerekçe değildir" ifadelerini kullandı.

NORMAL HAFIZA DEĞİŞİKLİKLERİ NASIL GÖZÜKÜYOR?

NYU Langone Health'in Alzheimer Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Thomas Wisniewski, yaşlı beyinlerin yeni bilgileri akılda tutmakta ve daha sonra bu bilgileri geri getirmekte daha fazla zorluk çekmesinin normal olduğunu, ancak karar verme ve yargılama gibi zihinsel süreçlerin aslında yaşla birlikte gelişebileceğini söyledi. Wisniewski, "Hafızanın ham gücü bir dereceye kadar azalsa da bilgelik artabilir çünkü birey, yapılacak en iyi şeyin ne olduğuna dair daha fazla deneyim ve farklı durum birikimine sahiptir" dedi.

Newhouse, sorunun isimleri hatırlamakta güçlük çekmek ya da birine yanlış isimle hitap etmek değil, kişinin hafızasının yakın ya da geçmiş deneyimlerle ilgili bulanık olması olduğunu söyledi.

Wisniewski ise insanların bir şeyleri unuttuklarının farkında bile olmadıklarında endişelendiğini söyledi.

Genel olarak, nörologlar bir hastanın yıllar öncesine ait uzak anıları hatırlama becerisi konusunda daha az endişelenme eğiliminde. Yakın tarihli olayları hatırlayamama konusunda daha fazla sorun yaşıyorlar. Newhouse, bunun nedeninin bunamanın ilk olarak beynin uzun süreli anılardan ziyade kısa süreli anılardan sorumlu bölümünü etkilemesi olduğunu söyledi. "Beni daha çok endişelendiren şey, dün ne olduğunu hatırlayabiliyor musun? Ya da bir saat önce?" diyerek endişesini dile getirdi.

Selkoe, yaşlanmayı çevreleyen konuşmalar genellikle bir kişinin azalan hafızası veya yürütme işlevi etrafında şekillenirken, yaşlanmayla birlikte gelen bilişsel faydalar olduğunu söyledi. "Uzun yaşamla birlikte gelen bir tür duygusal zeka ve birçok farklı deneyimle başa çıkma yeteneği var. Böylelikle yaşlılar daha dikkatli ve daha rasyonel kararlar alabiliyor." diye belirtti.