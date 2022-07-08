''Biden'ın ziyaretinden umutlu değiliz''

FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisinde, ABD Başkanı Biden'ın 13-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge ziyaretini AA muhabirine değerlendirdi.

Ahmed, "Ziyaretten umutlu değiliz ve sanki tek tehlike buymuş gibi İran'la mücadele etmek için NATO'ya benzer yeni bir Orta Doğu ittifakı hakkındaki söylemlerin başlamasından bu yana şüphe içerisindeyiz.. İsrail'in İran'a yönelik korkularını gidermek için yapılan bu ittifak, Arap halklarının çıkarına veya Orta Doğu'da barışın tesisi için olmayacak." dedi.

- BİDEN'DAN BEKLENEN ULUSLARARASI BİR KONFERANS DÜZENLENMESİ



Ahmed, "Biden'dan seçim kampanyası sırasında Filistinlilere verdiği ve daha sonra teyit ettiği tüm vaatleri yerine getirmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda Doğu Kudüs'teki ABD Konsolosluğunun yeniden açılması, FKÖ'nün adının ABD terör listelerinden çıkarılması ve Washington'daki ofisinin açılması, "iki devletli çözüme" bağlı kalınması, uluslararası meşruiyet kararlarına uyulması gerektiğini aktaran Ahmed, şunları kaydetti:

"Bu ziyaretin, Filistin ve İsrail tarafları arasındaki barış süreci için yeni bir ufuk açacağını ve 1967'de işgal edilen sınırlarda başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasına yol açacak uluslararası bir konferansın düzenlenmesine yönelik olacağını umuyoruz."

Biden'ın İsrail'in tek taraflı adımlarını, yerleşim birimleri inşaasını, Filistinlilerin evlerini yıkmalarını durdurması gerektiğini vurgulayan Ahmed, Filistin yönetiminin Biden'ın eski Başkan Donald Trump'ın bazı Arap ülkeleriyle uyguladığı mali ablukayı sona erdirmek için çalışmasını istediğini aktardı.

- "BİDEN ZİYARETİ BAŞARISIZ OLURSA İLİŞKİLERİN ATMOSFERİ DEĞİŞEBİLİR"



Ahmed, Biden'ın ziyaretinin başarısız olması ve Washington yönetimi yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, Filistin yönetiminin İsrail ve ABD ile ilişkilerde Filistin Merkez Konseyi'nin kararlarını uygulamaya yöneleceğini söyledi.

Ahmed, şunları kaydetti:

"Hepimiz Biden'ın ziyaretinde ne sunacağını bekliyoruz; adım adım göreceğiz. ABD-Filistin ilişkilerini de içeren verilmiş tüm sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz ve bunlar bizim hakkımız."

İsrail'in Biden ziyaretinin hemen öncesinde Filistinlilere kolaylıklar sağlanmasına ilişkin İsrail tarafından yapılan açıklamalarla ilgili, "ekonomik durumu iyileştirmenin, milli onurun alternatifi olamayacağı" yorumunda bulunan Ahmed, şöyle devam etti:

"Milli onur, İsrail işgalinin sona erdirilmesi, tüm uluslararası kararların uygulanması, 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ve Filistinli mültecilerin topraklarına geri dönmesiyle tamamlanır."

- ŞİRİN EBU AKİLE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ



Ahmed, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili ABD'nin soruşturma raporunu eleştirerek, "Duyduklarımız şehit Ebu Akile'ye ve Filistin halkına hakarettir." şeklinde konuştu.

Filistin soruşturmalarının kanıtları ortaya koyduğunu belirten Ahmed, Ebu Akile'nin dosyasında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail'e dava açtıklarını bu durumun ABD yönetiminin istemediği bir şey olduğunu hatırlattı.

Filistin Başsavcılığı, ABD'nin, Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili olarak İsrail'i doğrudan suçlayıcı ifade kullanmamasına tepki göstererek, ABD tarafının yaptığı açıklamanın doğru olmadığını ve garip karşılandığını açıkladı.

- AL JAZEERA MUHABİRİ EBU AKİLE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ



Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü. Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Gazeteci Ebu Akile'nin, görevini yaptığı sırada ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Filistin Başsavcılığı'nın yanı sıra ve çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin vardığı sonucun aksine İsrail ordusu, Ebu Akile'nin öldürülmesinin sorumluluğunu kabul etmemişti.

- ABD, FİLİSTİNLİ GAZETECİNİN MUHTEMELEN İSRAİL TARAFINDAN VURULDUĞU SONUCUNA VARDI



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Ebu Akile'nin ölümüne neden olan kurşuna yönelik başlattığı adli incelemede kurşunun kaynağının tespit edilemediğini ancak Ebu Akile'nin muhtemelen İsrail güçlerince vurulduğu sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Sözcü Price, "Güvenlik Koordinatörü, Şirin Ebu Akile'nin ölümüne muhtemelen İsrail Savunma Kuvvetleri mevzilerinden gelen mermilerin neden olduğu sonucuna vardı." ifadelerini kullanmıştı.