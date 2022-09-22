Biden'la görüştü! Ardından hakareti mikrofona yansıdı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un ABD milletvekilleriyle ilgili söylediği sözler ülkede tartışma konusu oldu.



Devlet Başkanı Yoon'un ABD Başkanı Joe Biden ile kısa bir görüşme yaptıktan sonra Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile yaptığı diplomatik sohbet mikrofona takıldı.

Güney Koreli liderinin Amerikan milletvekillerine hakaret ettiği duyuldu.

Güney Kore televizyonunda yayınlanan videoda Yoon'un Dışişleri Bakanı Jin'e "Bu aptallar Kongre'de vermeyi reddederse Biden için ne büyük bir utanç" dedi.

Güney Kore başkanlık ofisi yetkilisi, Devlet Başkanı Yoon'un yorumlarının gayriresmi ve doğrulanmadığını bildirdi.

Güney Kore muhalefet milletvekilleri, Devlet Başkan'ın yorumlarını ülkenin imajına zarar verdiğini söyledi.

Devlet Başkan Yoon Seok-yeol, geçen ay Güney Kore'yi ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile görüşmemesi nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuş, muhalefet "Diplomatik başarısızlık büyük bir ulusal çıkar kaybına neden oluyor" sözleriyle Yoon'a sert tepki göstermişti.