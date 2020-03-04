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Dünya

İran'da koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı 92'ye yükseldi

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 15 kişi daha hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişi sayısı 92'ye, vaka sayısı ise 2 bin 922'ye yükseldi.

DHA04 Mart 2020 Çarşamba 14:03 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 14:03

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 içerisinde 586 kişinin koronavirüse (Covid-19) yakalandığını, böylelikle virüsü taşıyan kişi sayısının 2 bin 922’ye yükseldiğini duyurdu.

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