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Dünya

Bilecik'te otluk alanda yangın

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 17:27 - Güncelleme:
Bilecik'te otluk alanda yangın
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Dereköy'de çıkan yangın üzerine yetkililerden yardım istendi.

Olay yerine Pazaryeri ve Bozüyük belediyelerinin itfaiye birimleri, Orman İşletme Şefliği, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, köylülerin de yardımıyla evlere ve ormana sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Bir evin bahçesinde bulunan kovanlardan çıkan arılar ise yangına müdahale etmeye çalışan bazı köylüleri soktu. Bu kişilere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Köyde 10 dekar arazide zarara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

  • yangın söndürme
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  • Bilecikin Pazaryeri

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