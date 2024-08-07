Bilecik'te otluk alanda yangın

Dereköy'de çıkan yangın üzerine yetkililerden yardım istendi.



Olay yerine Pazaryeri ve Bozüyük belediyelerinin itfaiye birimleri, Orman İşletme Şefliği, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, köylülerin de yardımıyla evlere ve ormana sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Bir evin bahçesinde bulunan kovanlardan çıkan arılar ise yangına müdahale etmeye çalışan bazı köylüleri soktu. Bu kişilere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Köyde 10 dekar arazide zarara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.