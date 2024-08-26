''Bilgi Buzkıranı'' keşfini tamamladı

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, geziye Rusya, Çin, Macaristan, Hindistan, Güney Afrika, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tunus, Bangladeş, Kamerun, Belarus, Ermenistan, Özbekistan ve diğer ülkelerden 78 yetenekli öğrenci ve genç uzman katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 50 Let Pobedy Buzkıranı'nın kaptanı Ruslan Sasov, Bilgi Buzkıranı katılımcılarının 2979 mil katettiğini belirterek, "Çocuklar ilk kez Kuzey Kutbu'na seyahat etti, Franz Josef Toprakları takımadalarının büyüleyici manzaralarını izlediler. Buzdağları, morslar ve balinalar gördük. Denizciler, bilim insanları, mühendisler, araştırmacılar, Kuzey Kutbu sizi bekliyor. '2024 Bilgi Buzkıranı' gelecek yıl tekrar gezegenin zirvesine ulaşmaya hazır olarak Murmansk'a döndü." ifadelerini kullandı.

Geziye Hindistan'dan katılan Neeven Ved, "İnanılmaz bir maceraydı. Sanırım Hindistan'dan nükleer bir buzkıran gemisiyle Kuzey Kutbu'na giden ilk çocuk benim. Yolculuk sırasında bilim ve teknoloji hakkında pek çok şey öğrendik, uzmanlarla sürekli bilgi alışverişinde bulunduk ve çeşitli konuları tartıştık. Bu çok değerli bir deneyimdi. Nükleer buzkıranla seyahat etmekten gerçekten keyif aldım. Buzkıran hızlı, güçlü ve çok rahat." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgi Buzkıranı doğa bilimlerini ve nükleer teknolojileri yaygınlaştırmayı, yetenekli ve üstün zekalı çocukların keşfedilmesini ve desteklenmesini amaçlayan uluslararası bir bilim ve eğitim projesi olma özelliği taşıyor.

Proje, Nükleer Enerji Bilgi Merkezleri ağı tarafından Rosatom ve projenin fikri ortağı olarak Rus Znanie Derneği'nin desteğiyle hayata geçirildi. Keşif gezisinde yer alanlar, konferanslar, ustalık sınıfları, bilimle ilgili oyunlar, film gösterimleri ve diğer pek çok faaliyeti içeren zengin bir eğitim programına katıldı. Buzkıran gemisinde ayrıca Kuzey Kutbu yolculuğuna katılan farklı ülkelerden öğrencilerin hayatını anlatan bir belgesel dizisi de çekildi.

Sefer sırasında Rosatom ve Rus Znanie Derneği dünyanın en kuzeyinde dersler verirken bilim insanları ve bilimi popülerleştirmek üzere çalışmalar yürüten katılımcılar gemide ve Kuzey Kutbu'nda konuşmalar gerçekleştirdi. Rus Znanie Derneği, yakın zamanda en kuzeydeki noktada verilen dersleri ve Bilgi Buzkıranı belgesel dizisini platformunda halkla paylaşacak.

Nükleer enerjiyle çalışan 50 Let Pobedy buzkıranı, keşif ekibiyle 13 Ağustos'ta Murmansk'tan ayrılmıştı. Projeye katılanlar ulusal bayraklarını Bilgi Buzkıranı'nın 17 Ağustos'ta vardığı Kuzey Kutbu'na bırakmıştı.

Rosatom'un Bilgi Buzkıranı adlı Kuzey Kutbu keşif gezisi, nükleer buzkıran filosunun faaliyete geçmesinin 65'inci yıldönümünde düzenlenmesi bakımından önem taşıyor.