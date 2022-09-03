Bilgiler dışarı sızdı! Rusya'dan İran'a ''Askerlerinizi çekin'' talebi

Rusya, İsrail'in saldırılarında Rus teçhizatlarının da zarar görmesi nedeniyle İran'dan Suriye'nin Hama ve Tartus şehirlerindeki askeri üslerini terk etmesini istedi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Suriye'deki Rus Ordusunun üst düzey komutanlarının, çarşamba günü İran Devrim Muhafızları Ordusu ve Şii milis yöneticileri ile yaptıkları toplantının içeriği sızdırıldı.

Şarkul Avsat'a konuşan yetkililer, Rusya'nın İran'dan belli bölgelerdeki milislerini çekmesini isteme nedeninin ülkeye artan İsrail saldırılarını neden olarak gösterdiğini iddia etti.

Özellikle Rus askerleri ile İranlı milislerin ortak kullandığı askeri üslere yapılan saldırılarda İsrail'e karşı eli zayıf olan Rusya, Tel Aviv'den hesap sormak için milislerin orada olmadığını kanıtlaması lazım.

Moskova, acil koduyla yaptığı toplantıda özellikle 49. alayın dibine kurulan İran üslerinin boşaltılmasını stratejik pozisyonunun sarsılması nedeniyle kesinlikle istiyor.

Söz konusu askeri üs İran için kritik bir konumda, çünkü Tahran üste, özel kuvvetlerini, S-200 hava savunma sistemi ve diğer Rus yapımı askeri teçhizatı saklıyor.

Rusya, İran güçlerini kendilerinden uzak olan Tartus'un güneyindeki sahil kenti Al-Hamdiya yakınlarındaki askeri üsse göndermek istiyor.