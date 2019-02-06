Bilim adamı Beazley, Çernobil'de yaşayan canlıları tespit etti

Şimdiki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de facianın yaşandığı 26 Nisan 1986 tarihinde Sovyetler Birliği topraklarında yaşanan tarihin en büyük nükleer santral felaketi olarak tarihe geçen ve tüm Karadeniz'de canlılar üzerinde olumsuz etki bırakan Çernobil faciasından 33 yıl sonra bilim adamı James Beazley önemli bir çalışmaya imza attı.

ÇERNOBİL'E KAMERA VE HAREKET SENSÖRLERİ KURULDU

Facianın yaşandığı Çernobil kasabasında yaşama dair izler arayan Beazley, kasabaya kamera ve hareket sensörleri kurdu. Ekibiyle birlikte kurduğu kamera ve sensörler ile kayıtlar alan Beazley, ilginç bulgular saptadı. Şuan bile girilmesi yasak olan kasabaya kurulan kameralar tarafından kasabada kurt, rakun, su samuru, kartal ve balık leşleri yiyen kuzgun gibi canlı türlerine rastlanıldı.

ORMANLIK ALANDA YAŞAYAN CANLILAR TESPİT EDİLDİ

Bu canlıların kasabanın kıyı kesimlerinde bol sulak ve ormanlık alanlarda yaşadığı tespit edildi. Facianın yaşandığı zamandan sonra bölgede hiçbir canlının yaşamadığı düşünülürken, Beazley tarafından ilk kez yapılan araştırmada somut olarak canlılara rastlanılmış oldu.