Bilim adamlarından küresel ısınmaya karşı son çağrı

Güney Kore'de üç yıl süren araştırmalar ve bir hafta süren hararetli toplantılara sahne olan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nde (IPCC) artan küresel sıcaklık ve 1,5 derecenin altında kalmasıyla ilgili bir rapor yayınlandı. Bilim adamları küresel sıcaklıkların artması riskine karşı son çağrısını yaptı. Açıklana son raporda, artan küresel sıcaklığı 1,5 derecenin altında tutma hedefinden sapıldığı, sıcaklığın 3 dereceye doğru gittiği belirtildi. Raporda, küresel ısınmayı 1,5 derecenin atında tutmanın toplumun her alanında hızlı, geniş kapsamlı ve eşi görülmemiş değişiklikler getireceği ve oldukça pahalı önlemler gerektireceği belirtildi.

IPCC Eş Başkanı Prof Jim Skea, "Alınması gereken önlemlerden birincisi, ısınmayı 1,5 derecede sınırlamanın, 2 dereceye kadar sınırlandırmaya kıyasla çok fazla yarar getirmesidir. İklim değişikliğinin etkilerini çok önemli şekillerde azaltmaktadır. İkincisi ise, ısınmayı 1.5 C'ye sınırlamak için gerekli olan değişikliklerin eşi görülmemiş niteliğidir. Bunlar; enerji sistemlerinde değişiklikler, araziyi yönetme şeklimizdeki değişiklikler, ulaşımla birlikte hareket etme şeklimizdeki değişikliklerdir" açıklamasında bulundu.

IPCC görüşmelerine gözlemci olan Greenpeace'den katılan Kaisa Kosonen, "Bilimadamları aslında büyük harflerle 'harekete geçin aptallar' şeklinde yazmak isteyebilirler, ancak onların rakamlar ve örnekler vererek konuşması gerekiyordu ve konuştular" dedi.

Rapor, küresel ısınma 1,5 dereceyi geçerse dünyanın yaşanılabilirliğinin tehlikeye gireceğini ve 1,5 derecenin sadece 12 yılda, 2030 yılına kadar aşılabileceğini söylüyor. Raporda, 1,5 derecenin altında kalınabileceği, ancak hükümetlerden ve bireylerden acil, büyük çaplı değişiklikler yapılmasının beklendiği ve ayrıca, yirmi yıl boyunca her yıl küresel GDP'nın yaklaşık yüzde 2,5'unu, bu iş için ayırmak zorunda kalınacağı bildirildi. Bütün bunlara rağmen, daha sonra yeraltında depolayacağımız havadaki karbonu elde etmek için sonsuza dek makinelere, ağaçlara ve bitkilere ihtiyacımız olacağı raporda belirtildi.