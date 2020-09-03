İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Eylül 2020 Perşembe / 15 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4367
  • EURO
    8,8039
  • ALTIN
    462.388
  • BIST100
    1081.48
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bilim insanları: Ay'da bulunan demir dünyadan taşınan oksijen nedeniyle paslandı
Dünya

Bilim insanları: Ay'da bulunan demir dünyadan taşınan oksijen nedeniyle paslandı

ABD'deki Hawaii Üniversitesi ve NASA'nın Kaliforniya eyaletindeki araştırma enstitüsü Jet Propulsion Laboratory'de (JPL) görevli araştırmacılara göre, Ay'da bulunanan demirin Dünya'dan taşınan oksijenle paslandığını duyurdu.

DHA03 Eylül 2020 Perşembe 11:48 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 11:48
ABONE OL

ABD'deki Hawaii Üniversitesi ve NASA’nın Kaliforniya eyaletindeki araştırma enstitüsü Jet Propulsion Laboratory’de (JPL) görevli araştırmacılara göre, Ay'da bulunanan demirin zamanla nasıl paslandığını ortaya koyan bir araştırma sonucunu paylaştı. Yapılan araştırmada, Ay’da paslanmış demir bulunduğu ifade edilirken, bunun, güneş rüzgârlarıyla Dünya’dan Ay yüzeyine taşınan oksijenin bir sonucu olduğu tahmin ediliyor. Hawaii Üniversitesinden bilim insanları tarafından bir tür paslanmış demir olan oksitlenmiş demir minerali olan ‘hematit’ Ay’ın yüksek enlemlerinde keşfedildiğini kaydetti.

“OKSİJEN GÜNEŞ ENERJİSİ İLE TAŞINDI, SÜPRİZ BİR OLAY"

Bilim insanları yaptığı araştırmada, demirin oksijene karşı oldukça etkilif olduğu bunun da Dünya’da yayın olarak görülen kırmızımsı pası oluşturduğu, ancak Ay’ın yüzeyinde ve iç kısmında neredeyse hiç oksijen olmadığı ifade edildi. Çalışmayı yapan ekip, Ay’da yüksek oranda oksitlenmiş demir içeren minerallere dair kanıt bulmanın "Sürpriz bir olay olduğunu"açıklayarak, oksijenin güneş rüzgârlarıyla taşınmış olması gerektiğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.