Bilim insanlarından Trump'a ince gönderme: Dermorphis Donaldtrumpi

İsim hakkı için 25 bin dolar ödeyerek keşfedilen canlıya 'Dermorphis donaldtrumpi' ismini veren EnviroBuild,adlı şirket Trump ile amfibik canlının fotoğraflarını yan yana koydu ve amfibik canlıya Tump'ın meşhur saç ve kaşlarını ekleyerek esprili bir paylaşım yaptı.

LATİNCEDE 'KÖR' ANLAMINA GELİYOR

​Şirketin kurucularından Aidan Bell, "Bu harika bir isim. Caecilian(ayaksız iki yaşamlılar) kelimesinin kökeni Latincede 'kör' anlamına gelen 'caecus'a dayanıyor, tıpkı Trump'ın iklim değişikliğine karşı takındığı tutum gibi" dedi.

Geçtiğimiz yıl içerisinde de ABD'de Kaliforniya Üniversitesi Entomoloji Müzesi'nde böcek koleksiyonlarını inceleyen bir bilim adamı tarafından keşfedilen güve türüne de ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump'ın adı verilmişti.

ABD'DE ÇEVRE KORUMAYI İPTAL ETTİ, KÜRESEL ANLAŞMAYI TERK ETTİ

20 Ocak 2017'de koltuğa oturduğundan beri selefi Barack Obama'nın çevre koruma ve küresel ısınmayla mücadele adına kazanım niteliğindeki bütün düzenlemelerini iptal ettiren Trump, Kasım 2012'de attığı bir tweette, küresel ısınmanın, Çinliler tarafından Çinliler lehine Amerikan üretimini rekabet dışı bırakmak için uydurulduğunu savunmuştu.

ABD, küresel ısınmanın 'baş kurbanı' olacak

Trump'ın küresel ısınmayla mücadeleye indirdiği en büyük darbe ise Obama'nın büyük emek verdiği BM'nin Paris İklim Anlaşması'ndan ABD'yi geçen yıl çekmesi oldu.