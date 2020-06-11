Bilincini kaybettikten sonra bile öldüresiye dövdüler! ABD bu görüntüleri konuşuyor

star.com.tr 11 Haziran 2020 Perşembe 16:13 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 16:13

ABD'de bir grubun iki gence yönelik saldırısı, ülke çapında tepkilere neden oldu.



Görüntülerde aralarında arbede çıkan gençler, başka bir grubun olaya müdahil olmasıyla dakikalarca darp edildi.

Kırmızı tişörtlü gencin kaçmasıyla, bankta oturan diğer gence yönelen saldırgan grup, genç adamın baş bölgesine ölümcül darbeler indiriyor.

Hırsını alamayan saldırganlar, darbeler sonucu bilincini yitiren genci, banktan aşağı atıp darp etmeye devam ediyor.

Ardından kırmızı tişörtlü genci de araya alan grup, yerdeki genci uzun süre darp ediyor. Bir ara ayağa kalakn genç, koşarak oradan uzaklaşıyor.

Çarşamba sabahı görgü tanığı Joe Barrasso tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldıktan sonra tepkilere neden oldu.

Olayın yerel ve ulusal basına yansımasının ardından, Ocean City Belediye Başkanı Rick Meehan, Ocean City Polis Departmanının (OCPD) şu anda olayı araştırdığını duyurdu.

Meehan açıklamasında, "Geçtiğimiz birkaç gün toplumumuz ve polis departmanımız için son derece zor oldu. Şehrin sakinlerinin ve ziyaretçilerimizin güvenliği 1 numaralı önceliğimiz olmaya devam ediyor. Sosyal medyada dolaşan şiddet içerikli görüntüler karşısında, dehşete düşüyoruz. Bu davranışın Ocean City'de yeri yoktur ve bunun gibi şiddet olayları hoş görülmeyecektir.' dedi.

İNSANLAR KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMİYOR

Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Ocean City'nin çok güzel olduğunu, ancak güvenlik korkusuyla gitmedikleri' yorumunda bulundu.



The Dispatch'e göre, şehir yetkilileri Çarşamba günü öğleden sonra gerçekleşen kavga ve diğer son olayları ele almak için bir araya geldi.

Pazar günü Boardwalk'da çıkan başka bir kavgada, bir kişi bıçaklanmıştı.

Haziran ayı, turist sezonunun başlangıcı olduğundan, OCPD için yoğun bir ay oluyor.

OCPD'nin yıllık raporuna göre geçtiğimiz haziran ayında polis 13.133 şikayet çağrısı aldı. Haziran ayında tatil beldesinde saldırı ve hırsızlık gibi olaylar artıyor.

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