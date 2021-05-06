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Dünya

Bill Gates eşine 1.8 milyar dolarlık hisse

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 27 yıllık evliliğine son verme kararının ardından eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse devretti.

DHA06 Mayıs 2021 Perşembe 08:54 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 08:54
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ABD'li milyarder Bill Gates (65) ile üç çocuğunun annesi, 27 yıllık eşi Melinda Gates (56) boşanmaya hazırlanıyor. Bill Gates'in 130 milyar dolarlık servetini, boşanma nedeniyle eşiyle yarıya yarıya paylaşılacağı konuşuluyor. Dünyanın en pahalı boşanması olarak gösterilen olayda Bill Gates'ten ilk adım geldi. Bill Gates, eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık hisse devretti. Devir işleminin Canadian National Railway Co.'nun 1.5 milyar dolar değerindeki 14 milyon hissesini ve AutoNation'ın yaklaşık 309 milyon dolar değerindeki 2.9 milyon hissesini içerdiği ifade edildi.

13 BASAMAK DÜŞECEK

Öte yandan, çift boşanma sürecini yürütmeleri için güçlü avukatlık firmalarından destek alıyor. Melinda'yı New York'tan 4 avukat, Bill Gates'i ise Los Angeles'tan 3 avukat temsil edecek. Boşanma ile servetin yarı yarıya bölünmesi durumunda Gates'in en zenginler listesinde dördüncü basamaktan 17'nci sıraya düşmesi bekleniyor.

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