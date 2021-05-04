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Dünya

Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı

Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates, boşanma kararı aldı.

AA04 Mayıs 2021 Salı 04:00 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 04:00
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Bill Gates, boşanma kararını Twitter hesabından, "İlişkimiz üzerinde epey düşündükten sonra evliliğimizi bitirme kararı aldık." açıklamasıyla duyurdu.

27 yıllık evlilikleri boyunca 3 çocuk yetiştirdiklerini, dünyanın her yerinde insanlara kurdukları vakıf ile sağlıklı ve üretken hayatlar sürmeleri için yardım ettiklerini ve bu misyonlarının devam edeceğini belirten Gates, "Ancak hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

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