AA 17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:28 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:38

Microsoft'tan, Associated Press ajansına e-posta yoluyla yapılan açıklamada, bir kadının, şirketin eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates ile 2000 yılından bu yana ilişki yaşadığını söylemesi üzerine, şirketin yönetim kurulu tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kadın çalışanın iddiayı 2019 sonunda ortaya attığı, şirketin detaylı soruşturma için bir hukuk firmasından yardım aldığı kaydedildi.

Bazı kaynaklar, Gates'in istifasında, Microsoft Yönetim Kurulu üyelerinin soruşturma çerçevesinde eski CEO'nun şirket çalışanıyla ilişkisini uygunsuz bulması ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrılması gerektiğine karar vermesinin etkili olduğunu söyledi.

Gates adına açıklamada yapan bir kaynak ise kadın çalışan ile Gates'in yaklaşık 20 yıl süren ilişkisinin dostane biçimde sona erdiğini, Microsoft'un eski CEO'sunun yönetim kurulundaki görevinden istifasının konuyla hiçbir ilişkisinin bulunmadığını savundu.

Bill Gates, 2020'de hayırseverlik faaliyetlerine odaklanmak için Microsoft'taki görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

- Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in boşanma kararı

Microsoft'un kurucusu Amerikalı milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates, bu ay Twitter üzerinden yaptıkları açıklamada 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Evlilikleri boyunca 3 çocuk yetiştirdiklerini, dünyanın her yerinde kurdukları vakıfla sağlıklı ve üretken hayatlar sürmeleri için insanlara yardım ettiklerini ve bu misyonlarının devam edeceğini belirten Bill Gates, "Ancak hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.