Bilongo: Irkçılık görüş değil suç

Ulusal Mecliste 3 Kasım'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden siyahi Milletvekili Bilongo'nun konuşması, Ulusal Birlik (RN) partili Gregoire de Fournas'ın "Afrika'ya geri dönsün" sözleriyle kesilmiş, bunun üzerine oturum sonlandırılmıştı.

Bilongo, Mecliste ırkçı sözlü saldırıya uğradığında Ocean Viking yardım gemisinin kurtardığı ancak hiçbir Avrupa Birliği (AB) ülkesinin kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle günlerce Akdeniz'de mahsur kalan 234 göçmenin durumuna dikkati çeken konuşma yapıyordu.

Ülkede uzun süre tartışılan konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bilongo, Fransız Meclisinde 2022 yılında bu sözlerin sarf edilmesinin, kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ve çok üzdüğünü vurgulayarak, bu sözler karşısında o an içten içe öfkelendiğini söyledi.

Bilongo, Fournas'ın Meclis iç tüzüğündeki en yüksek cezayı almasına rağmen birçok Fransız vatandaşının cezayı yetersiz bulduğuna işaret ederek, Fournas'ınki hariç Meclisteki partilerin duruma tepki gösterdiğine dikkati çekti ve "Bu kabul edilemez ırkçı bir söz. Irkçılık görüş değil suçtur." ifadesini kullandı.

Fransız Milletvekili Bilongo, Fournas'ın bu sözlerinin, aynı zamanda Fransız ulusuna hakaret anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Bilongo, Avrupa kıtasında bir savaş yaşandığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının bertaraf edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Fransız milletvekili daha önce kendisinin veya başka milletvekillerinin bu tür bir saldırıya uğrayıp uğramadığına ilişkin soruya da "Daha önce de duydum maalesef. Bu üzücü olaydan sonra destek mesajlarının yanı sıra eposta, posta, farklı mecralar, Twitter ve benzerleri üzerinden bir daha hakarete uğradım." yanıtını verdi.

Aşırı sağcı Milletvekili Fournas, olaydan sonra yerel basına yaptığı açıklamada, bu sözüyle Bilango'yu değil göçmen gemisindekileri kastettiğini savunsa da olay Fransa'da uzun süre tartışılmıştı.

Fransız Ulusal Meclisi 4 Kasım'da Fournas'a iki aylık milletvekili ödeneğinin kesilmesi ve 15 gün Meclisten men cezası vermişti.