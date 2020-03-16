Bin 500 yıllık gizemi çözmesi bekleniyordu! İskoç rüzgarı nedeniyle tehlike altında

star.com.tr 16 Mart 2020 Pazartesi 14:49 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 14:52

Orkney Arkeoloji Araştırma Merkezi'ne (ORCA) göre, Orkney'in en büyük adasında yaklaşık 1.500 yıl öncesine dayanan antik Newark Körfezi'nde, Piktler (günümüz İskoçya'sının doğu ve kuzeydoğusunda yaşamış antik bir halk) ve Vikinglere ait olduğu düşünülen kalıntılarının risk altında olduğu belirtildi.



ORCA üst düzey proje yöneticisi Pete Higgins, STV News'e verdiği demeçte, “Son birkaç aydır yaşadığımız kötü havayla sit alanı sürekli olarak daha fazla yıkım tehdidi altında” dedi.

Uzmanlar, yerel gönüllüler, bilim insanları ve bazı öğrenciler, fırtınayla ortaya çıkan kalıntılardan oluşan sit alanının daha fazla su baskınına maruz kalmaması için kum torbaları ve kazık çakma yöntemleriyle elinden geleni yapıyor. Ancak yine de, fırtınalar tarafından ortaya çıkarılan eski insan kalıntılarının güvenli bir yere kaldırılacağı belirtiliyor.

Highlands and Islands Üniversitesi'nden ORCA'daki kıdemli proje yöneticisi Higgins yaptığı açıklamada, 'Kum torbalarının kalıntıları uzun vadede koruma yöntemi olmadığını biliyoruz. Ancak şimdilik kısmi koruma sağlıyorlar. Yerel halk ve toprak sahipleri, mezarlıktan geriye kalıntıların deniz tarafından aşınmasından endişe duyuyorlar."

YÜZLERCE MEZARLIKTAN OLUŞUYOR

Mezarlık Newark Körfezi kıyı bölgesinde bulunuyor. Arkeologlar, bir süredir bölgedeki çalışmalarını devam ettiriyor. Bölgede şu ana kadar 250 iskelet bulundu. Higgins'e göre mezarlığın plada ne kadar uzandığı henüz net olarak bilinmiyor ancak, yüzlerce Pikt ve Norveçli cesedinin bu bölgeye gömüldüğü düşünülüyor.

Uzmanlar mezarlığın, Orkney'de iki ana yerleşim döneminde, Milattan Sonra (MS) 550 ila 1450 yılları arasında kullanıldığını belirtiyor.

1960'larda ve 1970'lerde Newark Körfezi'ndeki antik mezarlık, günün şartlarında İngiliz arkeolog Don Brothwell tarafından kazıldı. Ancak Higgins, "Arkeologun arşivi, bugünlerde sahip olduğumuz gibi değil" diyor.

Uzmanlar, eski kalıntıları HES tarafından finanse edilen araştırmalarla incelenene kadar önümüzdeki üç yıl boyunca korumayı umuyorlar.

BİLMECENİN ANAHTARI OLACAK

Mezarlıkta ortaya çıkarılan eski kemiklerin henüz Piklere veya Vikinglere ait olduğu tespit edilmemdi.

Herhangi bir mezar nesnesi veya cenaze kıyafeti bulunmadığı için, mezarlığın net olarak kime olduğu kesin değil.

Tarihçilere göre, Orkney Adaları'nı ilk İskandinav ziyaretçiler, sekizinci yüzyılın sonlarında Orkney Adaları'nı Viking baskınlarını yönettikleri bir üs olarak kullanarak yerleşti. Sonunda, tüm Orkney'e İskandinavlar hakim oldu, çünkü İngiliz Adaları'nın bu bölgesi İskandinav kültüründen en fazla etkilenen yerlerdir.

Ancak, Orkney Adaları'ndaki İskandinavlar ve İskandinavlar arasındaki ilişki, uzmanlar arasında hararetli bir tartışma konusu.

Akademisyenler, İskandinavların bölgeyi zorla ele geçirip almadıklarını veya yerleşip yerleşmediklerini merak ediyorlar.

Higgins, Newark Körfezi'ndeki antik mezarlığın muhtemelen bu bilmecenin anahtarını elinde tuttuğunu iddia ediyor.

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