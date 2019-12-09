Bin 700 yıllık yumurtaları kırdılar
İngiltere’de arkeologlar bin 700 yıllık üç Roma yumurtasını kırdı.
Kazıcılar, Aylesbury, Buckinghamshire’daki bir kazı sırasında, su dolu bir çukurda içinde 4 yumurtanın bulunduğu bir sepet keşfetti. Yumurtaların üçü çatladı ve insanı bayıltacak kadar “güçlü bir koku” yaydı ama ekip 4. yumurtayı korumayı başardı. Bu yumurta, Britanya’da bulunan bütün haldeki tek Roma tavuğu yumurtası. Oxford Archaeology’den uzmanlar, su dolu çukurun bir çeşit Roma dilek kuyusu olarak kullanılmış olabileceğini düşünüyor.
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