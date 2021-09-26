Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü

AA 26 Eylül 2021 Pazar 09:52 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 09:54

ABD'nin operasyonunun ardından Pakistan, 2012'de Bin Ladin'in Abbottabad'a bağlı Bilal kasabasındaki gizlendiği evi yıktı.

O tarihten bu yana herhangi bir işlem yapılmayan arazide Bin Ladin'in yaşadığı evin kalıntıları yer alırken, irili ufaklı çöp yığınları da göze çarpıyor.

Çevredekiler, söz konusu arazinin yerli ve yabancılar tarafından sık sık ziyaret edildiğini ve çocuklar tarafından oyun amacıyla kullanıldığını kaydediyor.

Pakistan'ın, söz konusu alanın geleceğiyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise belirsizliğini koruyor.