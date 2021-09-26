İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2021 Pazar / 19 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8689
  • EURO
    10,474
  • ALTIN
    499.049
  • BIST100
    1384.68
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü
Dünya

Bin Ladin'in öldürüldüğü ev atıl bir alana dönüştü

ABD güçlerince El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in 1 Mayıs 2011'de, Pakistan'ın Abbottabad şehrinde öldürüldüğü yer, atıl bir alana dönüştü.

AA26 Eylül 2021 Pazar 09:52 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 09:54
ABONE OL

ABD'nin operasyonunun ardından Pakistan, 2012'de Bin Ladin'in Abbottabad'a bağlı Bilal kasabasındaki gizlendiği evi yıktı.

O tarihten bu yana herhangi bir işlem yapılmayan arazide Bin Ladin'in yaşadığı evin kalıntıları yer alırken, irili ufaklı çöp yığınları da göze çarpıyor.

Çevredekiler, söz konusu arazinin yerli ve yabancılar tarafından sık sık ziyaret edildiğini ve çocuklar tarafından oyun amacıyla kullanıldığını kaydediyor.

Pakistan'ın, söz konusu alanın geleceğiyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği ise belirsizliğini koruyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.