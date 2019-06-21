29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8071
  • 6,5701
  • 260.261
  • 93.257
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'Bin Selman ve Bin Zayid birçok Yahudi'den daha fazla İsrail destekçisi'

İsrail'deki Siyon Mirası Dostları Merkezi Başkanı Mike Evans, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in İsrail'e birçok Yahudi'den daha fazla destek verdiğini söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Siyon Mirası Dostları Merkezi Başkanı Evans, Jerusalem Post gazetesinin bu yıl 8'incisini düzenlediği ABD'nin New York kentindeki yıllık konferansta yaptığı konuşmada, İsrail'in en büyük destekçilerinin başında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'in geldiğini belirtti.

Konuşmasında söz konusu iki veliahtla gerçekleştirdiği görüşmeleri anlatan Evans, "Size müthiş bir şey söyleyebilirim. Bu liderler (Bin Selman ile Bin Zayid) birçok Yahudi'den daha fazla İsrail destekçisi." dedi.

Evans, Bin Selman ile yaptığı bir görüşmesinde kendisine Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili neler düşündüğünü sorduğunu, bunun üzerine Suudi Veliahtın "Yahudi ve Hristiyanları sevdiğini, hatta kendisini yetiştiren dadısının Yahudi olduğunu vurguladığını" söyledi.

Bin Selman'a yönelik övgülerde bulunan Evans, şunları kaydetti:

"Suudi Veliaht ile yaptığımı 2,5 saatlik görüşmede İsrail ile ilgili kendisinden duyduklarım müthişti. Bu adamın nasıl düşündüğünü bilseniz aklınız gider."

Evans ayrıca "Filistinlilerin neler yapabileceğini" sorduğu Suudi Veliahtın kendisine "İş basit. Filistinliler İsrail'i taklit etmeli." cevabını verdiğini aktardı.

New York'ta 16 Haziran'da başlayan konferansta, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt da uzun süredir açıklanması beklenen ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen Orta Doğu barış planının İsrail'deki seçimler nedeniyle kasım ayına kalabileceğini belirtmişti.

23 Haziran´daki İstanbul seçimi, gün boyu 24 ve 360’ta...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yemek siteleri restoranları kızdırdı: Boykot edeceğiz

Yemek siteleri restoranları kızdırdı: Boykot edeceğiz

Özel Harekat'tan PKK'ya Kurt Kapanı darbesi

Özel Harekat'tan PKK'ya Kurt Kapanı darbesi

Görenleri şoke etti! Hedefi Guinness!

Görenleri şoke etti! Hedefi Guinness!

FETÖ'cü eski tuğamiralin cezası belli oldu

FETÖ'cü eski tuğamiralin cezası belli oldu

Türkiye'den önemli S-400 açıklaması

Türkiye'den önemli S-400 açıklaması

İşte herkesi kucaklayan CHP: CHP'lilerden başkasını işe almayacağım

İşte herkesi kucaklayan CHP: CHP'lilerden başkasını işe almayacağım

Yıldırım paylaştı! Programda renkli anlar

Yıldırım paylaştı! Programda renkli anlar

Vatandaşlara önemli uyarı: 30 Haziran'da sona eriyor

Vatandaşlara önemli uyarı: 30 Haziran'da sona eriyor
 

POPÜLER HABERLER

Yıldırım paylaştı! Programda renkli anlar

Yıldırım paylaştı! Programda renkli anlar

Yerli tabanca güvenlik güçlerinin elini güçlendiriyor!

Yerli tabanca güvenlik güçlerinin elini güçlendiriyor!

İşte gelmiş geçmiş en pahalı saatler!

İşte gelmiş geçmiş en pahalı saatler!

İtiraf etti! Dinozor iskeletini...

İtiraf etti! Dinozor iskeletini...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA