Binde bir ihtimaldi gerçek oldu! ABD'de ikiz kardeşler aynı gün doğum yaptı

DHA 07 Kasım 2020 Cumartesi 12:21 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 12:21

ABD'de teadüfün böylesi denilecek bir olay yaşandı. Tennessee eyaletinde yaşayan Amber Tramontana ve Autum Shaw adlı ikiz kardeşler aynı okulda okudu, hatta aynı eyalete gelin gitti. 31 Ekim'de doğum günleri olan ikiz kardeşler, Tennessee eyaletindeki Fort Sanders Hastanesi’nde aynı gün 90 dakika arayla çocuklarını dünyaya getirdi.

90 DAKİKA ARAYLA DOĞUM

İkiz kardeşlerden Autum Shaw, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Hayatımız boyunca her şeyi birlikte yaptık, hemşirelik okuluna birlikte gittik. Eşlerimiz dahi aynı eyalette.Ancak aynı anda hamile kalmayı daha önce planlamadık" dedi. ABD'li uzmanlar ikiz kardeşlerin aynı gün doğum yapmasını binde bir görülebilecek bir tesadüf olarak nitelendiriyor. İkizlerden Shaw'ın 4 kilo ağırlığında dünyaya getirdiği kız bebeklerine Charleston Scott, Tramontana ise, 2 kilogram ağırlığında doğan erkek bebeğine Blakely James adlarını verdi.