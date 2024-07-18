Binlerce Cumhuriyetçi, Trump'a destek için Milwaukee kentinde toplandı

15 Temmuz'da başlayan ve bugün sona erecek olan Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne binlerce partili katıldı.

"İMAJINA KATKI SAĞLADI"

Cumhuriyetçi Partiyi destekleyenlerden Cliff Gephart, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trump'ın vurulduktan sonra seçimleri kazanacağından daha emin olduğunu belirterek "Çünkü büyük bir güç ve özgüven gösterdi. Dışarı çıktığında elini kaldırdı ve meydan okudu. Bence bu, onun imajına katkı sağladı" dedi.

Bir başka destekçi David Willoughby ise "yakında başkan olacak Donald Trump'a desteğini" göstermek için kongreye geldiğini söyledi. Willoughby, suikast girişimini "güvenliğin tamamen çökmesi" olarak değerlendirdi.

"BİRİLERİ KOVULMALI"

Birilerinin sorumlu tutulması gerektiğini ifade eden Willoughby, "Birinin elinde tüfekle Trump'tan 140 metre uzakta olmasının imkanı yok. Bu yüzden kelleler gitmeli, birileri kovulmalı" diye konuştu.

Willoughby, güçlü kolluk kuvvetleri, sınır güvenliği ve daha düşük vergiler için Trump'a oy vermeyi planladığını belirtti.

Suzan Bien adlı Amerikalı da Trump'ı desteklemek için Milwaukee'de olduğunu vurgulayarak "Çünkü ABD'nin başına geçmesi, bu ülkeye yeniden güç getirmesi ve ABD'yi güvenli hale getirmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Bir başka destekçi Francois De Monique ise Trump'a yönelik suikast girişimine atıfta bulunarak bunun, "korkunç bir şey" olduğunu söyledi. De Monique, Trump'ın başkanlığı kazanmak için "iyi bir şansa" sahip olduğunu vurgulayarak eski başkanın popülaritesinin "artık çok yüksek" olduğunu sözlerine ekledi.

GAZZE UNUTULMADI

Öte yandan Gazze Şeridi'nde ateşkes talep eden bir grup protestocu, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nin devam ettiği Milwaukee'de sokaklara döküldü.

Savaş karşıtı sivil toplum örgütü CodePink'in kurucularından aktivist Medea Benjamin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Chicago'daki Demokrat Parti Kongresi'nde olduğu gibi Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde de bu ülkedeki insanların çoğunluğunun barış içinde yaşamak istediğine dair bir mesajla buradayız. Neden her iki parti de bizi sürekli savaşa sürüklüyor, vergilerimizin büyük bir kısmını insanların ihtiyaçları için harcamak yerine orduya yatırıyor?" dedi.