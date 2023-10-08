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Dünya

Binlerce gazzeli BM okullarına sığındı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), dün akşamdan itibaren 20 bin 300 Filistinlinin Gazze Şeridi'ndeki okullarına sığındığını duyurdu.

AA8 Ekim 2023 Pazar 15:52 - Güncelleme:
Binlerce gazzeli BM okullarına sığındı
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UNRWA Sözcüsü Adnan Ebu Hasne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünden bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Dün akşamdan itibaren evlerini terk eden 20 bin 300 Filistinlinin Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki 44 okulda kaldığını ifade eden Ebu Hasne, daha fazla Filistinlinin yerinden edilmesi gölgesinde bu sayının artabileceğine işaret edildi.

Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerine yakın veya İsrail'in yoğun saldırılarda hedef aldığı bölgelerin yakınlarındaki Filistinli aileler, evlerini terk etmeye devam ediyor. Terk edilen evlerin ya tamamı ya da bir kısmı yıkılmış durumda.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 600 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bini aştığı duyurulmuştu.

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