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Dünya

Binlerce insanın ölümüyle sonuçlanmıştı... 3 kişinin daha kalıntısına ulaşıldı

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde bulunan toplu mezardan Bosna Savaşı sırasında öldürülen 3 kişinin kalıntıları çıkarıldı.

AA15 Şubat 2022 Salı 23:46 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 23:46
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Bosna Hersek Savcılığınca yapılan açıklamada, Mostar şehri yakınlarındaki Miljkovici bölgesinde 3 kişinin kalıntılarının bulunduğu belirtildi.

Bosna Hersek Savcılığı Savaş Suçları Departmanından bir müfettiş tarafından koordine edilen cesetlerin toplu mezardan çıkarılma işlemi güvenlik önlemleri altında yapıldı.

Toplu mezardan çıkarılan kurbanlara ait kemiklerin DNA analizine gönderileceği ve kimlik tespitlerinin yapılacağı açıklandı.

1 Mart 1992'de başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995'e kadar sürdü.

Üç yıldan fazla süren savaş sırasında 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.

  • Mostar
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