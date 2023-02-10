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Dünya

Binlerce kişi enkazda doğan bebeği istiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Suriye'de çöken bir binanın enkazında dünyaya gelen kız bebeği evlat edinmek için binlerce kişi başvurdu.

10 Şubat 2023 Cuma 09:52 - Güncelleme:
Binlerce kişi enkazda doğan bebeği istiyor
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Ülkenin kuzeydoğusundaki, Afrin'e bağlı Cinderes beldesindeki bir enkazın altında doğan Aya (mucize) bebek, kurtarıldığında hala göbek kordonuyla annesine bağlıydı.

Aya bebeğin, annesi, babası ve dört kardeşinin tümü enkaz altında kalıp, hayatlarını kaybetti.

Aya ise şimdi hastanede.

Küçük bebeğin bakımını üstlenen çocuk doktoru Hani Marouf "Pazartesi günü çok kötü bir durumda hastaneye getirildi, şişleri, bereleri vardı, üşüyordu ve zor nefes alıyordu" dedi.

Bebeğin durumunun şimdi iyi olduğu belirtili.

Aya'nın kurtarılma görüntüleri sosyal medyada çok izlenmişti. Görüntülerde, enkazdan tozla kaplanmış bir bebek çıkartan bir adam görülüyordu.

Ailenin uzaktan akrabası Halil el Suvaydi, enkazdan çıkartılmasının ardından, Aya'yı Afrin'deki bir hastaneye götürdü.

BİNLERCE KİŞİ EVLAT EDİNMEK İSTEDİ

Sosyal medyada binlerce kişi, bebeği nasıl evlat edinebileceklerini sordu. Bir kişi "Onu evlat edinmek ve güzel bir yaşam sunmak istiyorum" derken, Kuveytli bir televizyon spikeri "Hukuki süreçler aşılabilirse, bu bebeğe bakmaya ve evlat edinmeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Hastane Müdürü Dr. Attiah Khalid , dünyanın dört bir yanından Aya'yı evlat edinmek isteyenlerin telefonlarını aldığını belirtti.

Kendisi de Aya'dan dört ay büyük bir bebeği olan Khalid, "Şu anda onu kimsenin evlat edinmesine izin vermeyeceğim. Uzak akrabaları dönene kadar, kendi çocuğum gibi bakacağım" dedi.

Dr. Khalid, şimdilik Aya'yı kendi bebeğiyle birlikte emziriyor.

Aya'nın memleketi Cinderes'te ise, insanlar hala enkaz altında sevdiklerini arıyor.

Beldedeki gazetecilerden Muhammed El Adnan BBC'ye yaptığı açıklamada "Durum felaket. Enkaz altında çok insan var. Hala çıkaramadıklarımız var" dedi.

El Adnan, beldenin yüzde 90'ının yıkıldığını ve şu ana kadar tek yardımın bölge halkından geldiğini belirtti.

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