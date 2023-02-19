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Dünya

Binlerce kişi enkazda doğan bebeği istiyordu! Sevindiren haber geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Suriye'de çöken bir binanın enkazında dünyaya gelen kız bebeği evlat edinmek için binlerce kişi başvurdu. Göbek kordonu annesine bağlı halde bulunan bebek, amcası tarafından evlat edinildi. Bebeğin annesi, enkaz altında doğum yaptıktan sonra hayatını kaybetmişti.

19 Şubat 2023 Pazar 10:32 - Güncelleme:
Binlerce kişi enkazda doğan bebeği istiyordu! Sevindiren haber geldi
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler Türkiye'nin 11 ilinde büyük yıkıma yol açarken, Suriye'nin kuzeyinde de binlerce can kaybına neden oldu.

Suriye'nin kuzeyini vuran depremde en çok akıllarda yer eden ise enkaz altında doğan bebeğin mahalle halkı tarafından göbek bağı ile kurtarıldığı anların görüntüsü olmuştu.

Anne Afraa Abu Hadiya ise bebeğini doğurduktan sonra enkazda can vermişti.

Depremde hayata gözlerini açan ancak annesi, babası ve 4 kardeşini kaybeden bebeği amcası evlat edindi. Bebeğe annesinin adı verildi.

Afraa'yı evlat edinen amca, "Afraa bizim için çok değerli. Ailesinde ondan başka kimse kalmadı. O sadece bizim için değil, kaybettiğimiz tüm akrabalarımızdan kalan çok kıymetli bir hatıra." diye konuştu.

Aile, Afraa bebeği yeni doğan kız çocuklarıyla beraber büyüteceklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Suriye'de 5 binin üzerinde can kaybı yaşandı. Suriye'de depremin büyük yıkıma yol açtığı ve 513 kişinin hayatını kaybettiği Cinderes beldesi, en çok can kaybının yaşandığı bölge oldu.

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