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Dünya

Binlerce kişi Netanyahu'ya karşı sokakta: Karanlıktan kurtulmak için geldik

İsrailli binlerce gösterici ülkenin çeşitli kentlerinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını istedi. Kuzeydeki Kaysariyye kentinde Netanyahu'nun evi önünde toplanan göstericiler 'Karanlıktan kurtulmak için geldik' yazılı pankartlar taşıdı.

AA13 Aralık 2020 Pazar 09:49 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 09:49
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Kudüs, Tel Aviv ve kuzeydeki Kaysariyye kentlerinde meşaleler ve pankartlar taşıyan binlerce gösterici Netanyahu aleyhinde sloganlar atarak başbakanın görevi bırakmasını talep etti.

Resmi Kan yayın kuruluşunun haberine göre Netanyahu'nun Kudüs'teki evinin önünde toplanan protestocu gruplar, Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu aleyhinde sloganlar attı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesindeki habere göre, İsrail polisi göstericilerden 13 kişiyi gözaltına aldı. Tel Aviv kentinin birçok köprü ve kavşaklarında toplanan göstericiler trafiği kapatarak Netanyahu'ya istifa çağrısı yaptı.

Kuzeydeki Kaysariyye kentinde Netanyahu'nun evi önünde toplanan göstericiler "Karanlıktan kurtulmak için geldik" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'de yaklaşık 25 haftadır aralıksız düzenlenen haftalık cumartesi gösterilerinde sokaklara çıkan İsrailliler, hükümetin Kovid-19 krizini kötü yönettiğini söyleyerek Başbakan Binyamin Netanyahu'yu istifaya zorluyor.

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