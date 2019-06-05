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Binlerce mülteci çocuk nerede?

Hollanda’da kamplarda kalan bin 600 mülteci çocuğun kaybolduğu ortaya çıktı. Ülkelerindeki baskı ve savaştan kaçarak Batı’ya sığınan çocukların, organ mafyası ve insan tüccarlarının eline düştüğü tahmin ediliyor. 

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Her fırsatta dünyaya insan hakları dersi vermeye kalkan Batı’da yine bir göçmen skandalı yaşanıyor. Almanya’dan sonra şimdi de Hollanda’da kamplarda kalan binlerce mülteci çocuğun ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. NRC gazetesinin Merkezi Mültecileri Barındırma Organı (COA) ve vasilik görevi yapan Nidos Vakfı’ndan derlediği bilgilere göre, bin 600 göçmen çocuk sırra kadem bastı. Kayıp çocukların insan tüccarları ve organ mafyasının eline düştüğü belirtilirken, nerede olduğu bilinmeyen çocukların büyük kısmının Fas, Afganistan ve Cezayir kökenli oldukları aktarıldı. 

TUVALET BİLE PARAYLA 

Nidos Vakfının verileri daha önceki araştırmalara dahil edilmediği için sayının bilinenden daha fazla olduğuna işaret edilen haberde, hala ülkede bulunan mülteciler için de şartların oldukça kötü olduğu vurgulandı. Hollanda’nın Alkmaar kentinde geçen yıl mülteci kampında kalan sığınmacılara kullandıkları tuvaletleri kendilerinin temizlemesi zorunluluğu getirildiği kaydedilirken, göçmenlerin tuvaleti kullanabilmek için önce danışmaya 20 avro kapora ödediği dile getirildi. 

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