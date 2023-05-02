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Dünya

Binlerce Sudanlı Çad'a sığındı

Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar ve aynı zamanda yaşanan kabile çatışmasının ardından binlerce Sudanlı, ülkenin batı komşusu Çad'a sığındı.

AA2 Mayıs 2023 Salı 01:08 - Güncelleme:
Binlerce Sudanlı Çad'a sığındı
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Çadlı yetkililer, Sudan'dan gelen mülteci sayısının on bini geçtiğini belirtti.

Ansonka eyaletindeki Adre şehrinde şu anda binlerce mültecinin ikamet ettiği ifade edildi.

Kafran bölgesine gelen mültecilerin, iki ülke sınırında bulunan Tendelti kasabasından bölgeye iltica ettiği bildirildi.

Sudan Doktorlar Sendikası, 27 Nisan'da ülkenin batısında Batı Darfur Eyaletindeki El-Cuneyna şehrinde yeniden alevlenen şiddet olayları sonucunda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını duyurmuştu.

Öte yandan Sudan ordusu, ülkedeki tüm eyaletlerdeki güvenlik durumunun Batı Darfur eyaletinde patlak veren kabile çatışması dışında istikrarlı olduğunu ifade ederek yerel makamlarla koordinasyon içinde bu kabile çatışmasını sonlandırma girişimlerinin yapıldığını aktarmıştı.

Yerel basında, 26 Nisan'da, Batı Darfur eyaletinin El-Cuneyna şehrinde ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 3 gün süren kanlı çatışmalarda en az 90 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler, El-Cuneyna şehrinde "kabile boyutu kazanmaya başlayan" yağma ve şiddetle ilgili endişelerini dile getirmişti.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ordu ve HDK, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabaları ile ateşkesi 1 Mayıs gece yarısından itibaren 72 saat daha uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

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