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Binyamin Netanyahu'dan Nasrallah'ın açıklamalarına cevap: 6 hafta içinde onu bu silahtan mahrum bıraktık

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail-Lübnan sınırında ortaya çıkarılan tünellerden bazılarının 2006'dan önce kazıldığı yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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Başbakan Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısı öncesi Nasrallah'ın dün Lübnan’dan yayın yapan Hizbullah’a yakın El-Meyadin televizyonuna verdiği röportajda dile getirdiği iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan geçen yıl çekilmesinin ardından Tahran yönetiminin zor durumda kaldığını dile getiren Netanyahu, "Bu durum İran'a ve Hizbullah başta olmak üzere onun (İran'ın) vekilliğini yürütenlerin kaynaklarına ciddi zarar verdi." dedi.

İsrail ordusunun, Lübnan sınırındaki tünelleri bularak imha etmesinden dolayı Nasrallah'ın "utandığını" ileri süren Netanyahu, "O (Nasrallah) ile adamları son yıl ve aylarda bu tünellerin kazılması için çok çaba sarf etti. 6 hafta içinde onu bu silahtan mahrum bıraktık." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Nasrallah'ın tünellerden bazılarının 2006'dan önce kazıldığı yönündeki açıklamasının ise doğru olmadığını söyledi.

İsrail ordusu, 4 Aralık 2018'de Lübnan sınırında bulunan, Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü tünelleri imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adı altında operasyon başlatmıştı.

İki ülke sınırının sıfır noktasında yürütülen operasyonda 6 sınır ötesi tünelin ortaya çıkarıldığı belirtilmiş, Kuzey Kalkanı Operasyonu 13 Ocak'ta son tünelin bulunup imha edilmesinin ardından sonlandırılmıştı.

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