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Dünya

BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı Almanya'da da üretime başladı

BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısı Almanya'da da üretime başladı.

AA10 Şubat 2021 Çarşamba 12:29 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 12:34
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Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Almanya'da da üretimine başlandığı bildirildi.

BioNTech firmasından yapılan açıklamada, aşı üretimine başlanan Marburg kentindeki tesislerde bu yılın ilk yarısında 250 milyon doz aşı üretileceği ve ilk aşıların nisan başında teslim edilmesinin planlandığı belirtildi.

BioNTech, bu yıl dünyanın farklı ülkelerindeki 6 üretim tesisinde toplam 2 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyor.

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